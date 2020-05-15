"Стоїть під горлом": ведучий "Великого футболу" Олександр Денисов заявив про плани перейти на українську мову
Відомий журналіст Олександр Денисов заявив, що хотів би вести програму "Великий футбол" українською мовою.
За його словами, це бажання ніяк не пов'язане з законодавством, а реалізацію плану затримує наявність у студії передачі співведучих.
"Я хочу перейти на українську мову. І навіть готуюся до цього. Всі планерки щодо "Великого футболу" я проводжу українською. На роботі там, де до мене звертаються українською, я спілкуюся так само. Я в такий спосіб намагаюся допрактикувати рівень до природнього та абсолютно розмовного. Якби був у студії сам, я б уже давно перейшов. Тут десь переживаю упустити швидкість реакції на своїх співрозмовників. Від цього, боюся, може, втратити програму. Але у мене вже це під горлом стоїть і я хочу вести програму українською. Питання не в законі. А тому що я так хочу", – розповів Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбарди".
Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник польського "Леха" Володимир Костевич заявив, що не бачить сенсу для себе спілкуватися російською мовою.