Відомий журналіст Олександр Денисов заявив, що хотів би вести програму "Великий футбол" українською мовою.

За його словами, це бажання ніяк не пов'язане з законодавством, а реалізацію плану затримує наявність у студії передачі співведучих.

"Я хочу перейти на українську мову. І навіть готуюся до цього. Всі планерки щодо "Великого футболу" я проводжу українською. На роботі там, де до мене звертаються українською, я спілкуюся так само. Я в такий спосіб намагаюся допрактикувати рівень до природнього та абсолютно розмовного. Якби був у студії сам, я б уже давно перейшов. Тут десь переживаю упустити швидкість реакції на своїх співрозмовників. Від цього, боюся, може, втратити програму. Але у мене вже це під горлом стоїть і я хочу вести програму українською. Питання не в законі. А тому що я так хочу", – розповів Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбарди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник польського "Леха" Володимир Костевич заявив, що не бачить сенсу для себе спілкуватися російською мовою.

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