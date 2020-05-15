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16 травня • оновлено в 03:32
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"Стоїть під горлом": ведучий "Великого футболу" Олександр Денисов заявив про плани перейти на українську мову

17.2т
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Відомий журналіст Олександр Денисов заявив, що хотів би вести програму "Великий футбол" українською мовою.

За його словами, це бажання ніяк не пов'язане з законодавством, а реалізацію плану затримує наявність у студії передачі співведучих.

"Я хочу перейти на українську мову. І навіть готуюся до цього. Всі планерки щодо "Великого футболу" я проводжу українською. На роботі там, де до мене звертаються українською, я спілкуюся так само. Я в такий спосіб намагаюся допрактикувати рівень до природнього та абсолютно розмовного. Якби був у студії сам, я б уже давно перейшов. Тут десь переживаю упустити швидкість реакції на своїх співрозмовників. Від цього, боюся, може, втратити програму. Але у мене вже це під горлом стоїть і я хочу вести програму українською. Питання не в законі. А тому що я так хочу", – розповів Денисов в інтерв'ю YouTube-каналу "Бомбарди".

Як повідомляв OBOZREVATEL, український захисник польського "Леха" Володимир Костевич заявив, що не бачить сенсу для себе спілкуватися російською мовою.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особа
Олександр Денисов
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