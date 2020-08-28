Стоїчков про те, що Мессі покидає "Барселону": даємо копняка під зад великому гравцеві клубу

Колишній гравець "Барселони" Христо Стоїчков висловився про те, що Ліонель Мессі покидає каталонський клуб.

За словами знаменитого болгарина, ця ситуація йому до болю знайома.

"Ми позбавляємося від легенди. Ми даємо копняка під зад великому гравцеві в історії "Барселони". Ми заплямуємо його ім'я, його харизму. Мені дуже сумно, тому що ще один легендарний гравець покидає "Барсу" через чорний хід. Так само було зі мною, з Кройфом, Шустером, Ромаріо, Роналдо, Рівалдо. Багато гравців йшли з команди подібним чином", – наводить слова Христо TyC Sports.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня Ліонель Мессі повідомив керівництво "Барселони" про бажання розірвати контракт. Він пояснив своє рішення особистими мотивами. При цьому ЗМІ назвали умову, при якому футболіст залишиться в столиці Каталонії.

Одним з претендентів на Ліонеля Мессі називають туринський "Ювентус", де виступає Кріштіану Роналду.

Також в пресі з'явилася інформація, що Лео подзвонив головному тренеру "Манчестер Сіті" Хосепу Гвардіолі і обговорив з ним своє майбутнє, а "Барселона" відправила футболістові факс з проханням залишитися в клубі до кінця кар'єри.