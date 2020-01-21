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21 січня • оновлено в 23:46
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"Стільки фейків непотрібних": український тренер висловився про Зеленського

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Знаменитий український тренер Юрій Вернидуб, який очолює зараз солігорський "Шахтар", задоволений діями Володимира Зеленського на посаді президента України.

Юрій Вернидуб

Юрій Вернидуб

кадр з відео

"Якщо порівнювати Зеленського і Лукашенко, думаю, наш президент не такий епатажний. Але добре те, що він намагається правильно все це розподілити, і допомогти людям дійсно зрозуміти, що він слуга народу. Стільки фейків непотрібних навколо нього, хоча, я думаю, він готовий повинен був бути до цього. Досить вже ось цих старих, які по 20 років при владі, нічого не робили, а тільки грабували країну. Сподіваюся, при Зеленському цього не буде", – сказав Вернидуб в ефірі Youtobe-каналу" Честнок".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Вернидуб заявив, що ні за яких обставин не стане працювати в Росії.

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Автор
Максим Богданов
Особи
Юрій Вернидуб Володимир Зеленський
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