Воротар київського "Динамо" Георгій Бущан зізнався, що в певний момент кар'єри знизив до себе вимоги, що призвело до втрати місця у складі команди.

За словами футболіста, гравцям постійно треба доводити, що гідний потрапляти до основи.

Георгій Бущан ФК "Динамо" Київ

"Дуже довго чекав свого шансу в "Динамо". Начебто як відразу скористався. Потім знову довго чекав. Головне – не розслаблятися булки. Як тільки розслабився, відчуваєш самовпевненість і життя тобі відразу стілець з-під д*пи виб'є, і ти впадеш. І так завжди. Тоді я теж відчув це і так і вийшло. Збірна, місяць поруч, в кишенях все є, інтерв'ю одне, інтерв'ю друге. А потім – "Доброго вечора", – сказав Бущан в інтерв'ю Sport Arena.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Георгій Бущан відверто розповів про проблеми в "Динамо" півзахисника Дениса Гармаша.

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