Стежимо за коронавірусом: УЄФА розповів OBOZREVATEL про можливе скасування єврокубків

Через спалах коронавируса в Європі, за інформацією деяких ЗМІ, Ліга чемпіонів та Ліга Європи опинилися під загрозою зриву. Однак УЄФА заявив, що не планує зупиняти єврокубки.

Про це стало відомо в коментарі УЄФА для OBOZREVATEL. Прес-служба організації повідомляє, що УЄФА не має планів щодо термінового припинення ЛЧ і ЛЄ вже на стадії 1/4 фіналів. Турніри триватимуть згідно з попереднім календарем, а УЄФА уважно стежить за ситуацією і постійно спілкується зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та національними органами влади щодо COVID-19.

До кінця березня в Лізі чемпіонів повинна завершитися 1/8 фіналу

Також наголошується, що УЄФА уважно стежить за рішеннями місцевої влади в кожній з країн, які можуть вплинути на проведення єврокубкових матчів.

9 березня Олімпійський комітет Італії ухвалив рішення про припинення всіх національних спортивних змагань до 3 квітня, в тому числі й чемпіонау Італії. Однак клубам не заборонено тренуватися, а 5 італійських команд продовжують грати в єврокубках ("Ювентус", "Аталанта" і "Наполі" - в ЛЧ, "Інтер" і "Рома" - в ЛЄ). Таким чином, найближчі домашні матчі італійців в єврокубках пройдуть за закритими дверима або навіть можуть бути перенесені в найближчі країни на нейтральні поля.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через зупинку свого чемпіонату Італія попросила УЄФА вжити заходів щодо проведення Євро-2020.

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