Степанов розповів, коли зможуть пустити уболівальників на стадіони

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що допуск уболівальників на стадіони безпосередньо пов'язаний з поточною епідеміологічною ситуацiєю.

За словами чиновника, багато що залежить від того, наскільки всi ретельно будуть дотримуватися рекомендацій МОЗ.

"Як тільки хвороба піде на спад, будуть краще цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі і про вболівальників на трибунах стадіонів. З нинішньою тенденцією немає навіть думки про повернення фанів на трибуни", – розповів Степанов в ефірі телеканалу "Футбол", повідомляє tribuna.com.

Максим Володимирович зазначив, що якихось зауважень до протоколу немає. Всі задоволені: і футболісти, і команди.

"У мене є постійний зв'язок з ними, з УАФ, з деякими командами. Медична частина була передбачена досконало, а ми це об'єднали, тому думаю, що всі задоволені", – підсумував Степанов.

Станом на 1 липня, в Україні лабораторно підтвердили 664 нових випадків захворювання на коронавірус, 433 людини вилікувалися, 14 померло. Всього з початку пандемії в Україні зафіксовано 44 998 випадків зараження, 19 548 осіб видужала, 1 173 померли.