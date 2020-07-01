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Степанов розповів, коли зможуть пустити уболівальників на стадіони

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
1,5 т.
Максим Степанов

Максим Степанов висловився про повернення уболівальників.

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що допуск уболівальників на стадіони безпосередньо пов'язаний з поточною епідеміологічною ситуацiєю.

За словами чиновника, багато що залежить від того, наскільки всi ретельно будуть дотримуватися рекомендацій МОЗ.

"Як тільки хвороба піде на спад, будуть краще цифри – тоді ми можемо говорити про повернення до повноцінного життя, в тому числі і про вболівальників на трибунах стадіонів. З нинішньою тенденцією немає навіть думки про повернення фанів на трибуни", – розповів Степанов в ефірі телеканалу "Футбол", повідомляє tribuna.com.

Максим Володимирович зазначив, що якихось зауважень до протоколу немає. Всі задоволені: і футболісти, і команди.

"У мене є постійний зв'язок з ними, з УАФ, з деякими командами. Медична частина була передбачена досконало, а ми це об'єднали, тому думаю, що всі задоволені", – підсумував Степанов.

Станом на 1 липня, в Україні лабораторно підтвердили 664 нових випадків захворювання на коронавірус, 433 людини вилікувалися, 14 померло. Всього з початку пандемії в Україні зафіксовано 44 998 випадків зараження, 19 548 осіб видужала, 1 173 померли.

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