Степаненко виключений із заявки збірної України на матч з Іспанією

Максим Іншаков Футбол 13:38, 6.09.2020 Оновлено: 13:38, 6.09.2020

У заявці збірної України з футболу на матч 2-го туру Ліги націй в групі 4 дивізіону А проти Іспанії в останній момент відбулися зміни.

Офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ) прибрав ім'я Тараса Степаненка зі складу, вписавши Євгенія Макаренка. Причини такого рішення не називаються.

Оновлений ростер виглядає наступним чином:

Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Іспанія - Україна розпочнеться 6 вересня в 21:45. Був опублікований список телеканалів, які покажуть гру у прямому ефірі.

Раніше Малиновський різко висловився на адресу працівників іспанського аеропорту. Наш футболіст зазначив, що після їхнього вчинку у команди буде додатковий стимул на полi.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Артилерійський катер "Костопіль" посилив український флот. Фото

У Зеленського запропонували Кремлю запровадити санкції проти всіх українців

Ляшко заявив про повернення до парламенту через "доведення України до ручки"

Пушилин заявил об ударе по ВСУ, Украина не ответила

Глава МЗС сказав, коли Зеленський і Путін зможуть зустрітися