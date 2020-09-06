Степаненко виключений із заявки збірної України на матч з Іспанією

У заявці збірної України з футболу на матч 2-го туру Ліги націй в групі 4 дивізіону А проти Іспанії в останній момент відбулися зміни.

Офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ) прибрав ім'я Тараса Степаненка зі складу, вписавши Євгенія Макаренка. Причини такого рішення не називаються.

Оновлений ростер виглядає наступним чином:

Воротарі: Бущан, Пятов, Лунін

Захисники: Соболь, Пластун, Кривцов, Михайличенко, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Малиновський, Коноплянка, Марлос, Харатін, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Супряга, Мораес

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок Іспанія - Україна розпочнеться 6 вересня в 21:45. Був опублікований список телеканалів, які покажуть гру у прямому ефірі.

Раніше Малиновський різко висловився на адресу працівників іспанського аеропорту. Наш футболіст зазначив, що після їхнього вчинку у команди буде додатковий стимул на полi.

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