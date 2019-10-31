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1 листопада • оновлено в 00:36
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Степаненко в матчі з "Динамо" встановив історичний антирекорд

1.1т Читати матеріал російською

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко, отримавши червону картку в матчі Кубка України проти "Динамо", став першим футболістом, якого видаляли три рази в українському Ель-Класіко.

Перша червона була в травні 2016-го в УПЛ, друга – в Суперкубку в липні 2017-го.

Також це 20-я червона картка гравцеві "Шахтаря" матчах проти "Динамо". За 9 вилучень було в УПЛ і Кубку, 2 – в Суперкубку, повідомляє sport.ua.

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"Переляканий": Степаненко не стримався після матчу з "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

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Тема
Динамо - Шахтар
Особа
Тарас Степаненко
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