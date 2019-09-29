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29 вересня • оновлено в 14:04
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Степаненко своєрідно привітав "шахтаря" Ярмоленка з голом - фотофакт

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Тарас Степаненко потролiв свого партнера по збірній України і форварда англійського "Вест Хема" Андрія Ярмоленка після забитого гола в Англії.

Степаненко своєрідно привітав "шахтаря" Ярмоленка з голом - фотофакт

Український футболіст донецького "Шахтаря" в коментарі під постом Андрія про забитий м'яч в грі з "Борнмут" залишив картинку із зображенням фірмового знака "гірників" - схрещених молотків.

Відзначимо, що такий же символ використовується і "Вест Хемом". Команда навіть має прізвисько "молотобійці".

Степаненко своєрідно привітав "шахтаря" Ярмоленка з голом - фотофакт

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Ярмоленка назвали найкращим в Англії

Як повідомляв OBOZREVATEL, рік назад Ярмоленко розповів, що завдяки фірмовому жесту фанатів "Вест Хема" (схрещені руки), на деякий час відчув себе футболістом "Шахтаря".

Нагадаємо, на минулому тижні Ярмоленко відзначився переможним голом в ворота легендарного "Манчестер Юнайтед". Українець був визнаний кращим гравцем того матчу.

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Особи
Тарас Степаненко Андрій Ярмоленко
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