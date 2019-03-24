Степаненко розповів про перехід в "Динамо"

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко згадав, як ледь не продовжив кар'єру в київському "Динамо".

Тарас Степаненко

"У мене була історія з київським "Динамо". Як раз, разом з "Шахтарем". Я, чесно кажучи, не знаю, як би склалася моя доля, якщо б я опинився в "Динамо". Мені було 18 років, мною цікавилися і "Динамо" і "Шахтар". У той час я зупинив свій вибір на "Динамо". Але потім не вийшло мене забрати в "Динамо", і я залишився в запорізькому "Металурзі", потім у мене була травма. У кінцевому підсумку, коли потім знову стояв вибір, то вже "Шахтар" більше хотів, ніж "Динамо", - розповів хавбек "гірників" в ефірі Youtube-каналу "Вацко Live".

Тарас не знає точно, чому не вийшло з "Динамо".

"Там чи то за ціною не домовилися, я не знаю. Це вирішувалося на іншому рівні. Мене як футболіста, ніхто не питав. Я спілкувався і представниками і "Динамо", і з "Шахтарем". Але на той момент "Динамо" хотіло мене більше. Коли минув час, два або три роки, так вийшло, що в київському клубі змінювалися тренери, а "Шахтар" мене вів з певного віку, Луческу хотів оновити опорну зону, йому був потрібен українець", - підсумував футболіст збірної України.

Раніше Степаненко зізнався, що колись побився зі своїм партнером по команді бразілцем Велінгтоном Немом. Ця бійка відбулася, коли команда ще грала і тренувалася в Донецьку.

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