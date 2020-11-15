Степаненко розповів, чого не вистачало збірнiй України в матчі з Німеччиною

Хавбек збірної України Тарас Степаненко після поразки Німеччини, зізнався, що за рахунку 1:2, коли були моменти, не вистачало випустити когось свіжого в атаку, щоб освіжив гру.

Футболіст "Шахтаря" відзначив, що тренерський штаб просив, щоб не тільки оборонялися, щоб грали в футбол, показували хороший рівень.

"Звичайно, в деяких моментах доводилося терпіти. Але в деяких моментах грали з м'ячем, тримали. Іноді швидкість прийняття рішень, поспіх приводили до того, що втрачали м'яч. Але це інший рівень. Тут трохи швидше все грається, потрібно звикнути. Випали футболісти, які повинні були грати. Ну така ситуація. на тому зборі багато людей випало, на цьому теж. Зараз важкий матч на виїзді. Потрібно зібратися і відновитися тим, хто є і дотиснути цей турнір, щоб виконати завдання – залишитися в дивізіоні", – цитує Степаненка tribuna.com з посиланням на канал "Футбол 1".

Як повідомляв OBOZREVATEL, поєдинок 5-го туру Ліги націй Німеччина – Україна завершився з рахунком 3:1. "Синьо-жовті" забили першими, однак потім господарі змогли реалізувати всі свої небезпечні моменти.

На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко зізнався, що залишився задоволений якістю гри.