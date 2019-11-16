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16 листопада • оновлено в 11:59
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Степаненко показав, як розважається з дружиною замість матчу з Сербією

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Півзахисник збірної України Тарас Степаненко, який через перебір жовтих карток пропускає матч відбору Євро-2020 з Сербією, відправився з дружиною розважатися в Будапешт.

У себе в Instagram пара виклала яскраві знімки з відпочинку в столиці Угорщини. На свiтлинах видно, що Маргарита і Тарас багато подорожували по місту, не відмовляючи собі і в гастрономічних вишукуваннях.

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Тарас і Маргарита Степаненко

Instagram Тараса Степаненко

Новини
Степаненко в матчі з "Динамо" встановив історичний антирекорд

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 жовтня Степаненко забив феноменальний гол на 92-й хвилині матчу 1/16 фіналу Кубка України проти київського "Динамо".

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Читайте всі новини по темі "Україна - Сербія" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Україна - Сербія
Особи
Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
Місце
Угорщина Будапешт
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