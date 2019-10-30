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30 жовтня • оновлено в 22:28
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Степаненко неймовірним голом на останній секунді врятував "Шахтар" в матчі Кубка України з "Динамо"

Степаненко неймовірним голом на останній секунді врятував "Шахтар" в матчі Кубка України з "Динамо"
Поєдинок отримав неймовірну розв'язку
3.5т Читати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко забив феноменальний гол на 92-й хвилині матчу 1/16 фіналу Кубка України проти київського "Динамо".

OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу "Динамо" - "Шахтар",

Програючи більшу частину 0:1 "гірники" організували останній штурм, який виявився результативним. Після сумбурної атаки м'яч підхопив 30-річний хавбек збірної України і розкішним ударом врятував команду від поразки, перевівши гру в овертайм.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися, як це було.

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"Змушений": Михайличенко зіткнувся з проблемою в "Динамо"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому таймі цієї зустрічі голшедевр забив капітан "Динамо" Сергій Сидорчук. 28-річний півзахисник збірної України побачив, що Андрія П'ятов далеко вийшов з воріт і ударом метрів з 18 запустив м'яч чітко в кут.

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Тема
Кубок України з футболу
Місце
Україна Київ
Теги
ФК Динамо Київ ФК Шахтар
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