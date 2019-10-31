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31 жовтня • оновлено в 20:00
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"Переляканий": Степаненко не стримався після матчу з "Динамо"

5.1т Читати матеріал російською

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тарас Степаненко не зміг стримати емоцій після поразки від київського "Динамо" в Кубку України.

"Якщо брати п'ятибальну систему, суддівство було на одиницю, і то не нашкрябаємо. Це лівий суддя взагалі, переляканий", – сказав Степаненко, оцінюючи роботу суддів в цьому матчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головна зустріч 1/8 фіналу Кубка України відбулася в Києві, де "Динамо" в додатковий час обіграло "Шахтар" (2:1). Вирішальний гол на 108-й хвилині забив Денис Попов.

Відзначимо, що цій грі всі три голи виявилися справжніми шедеврами. На суперудар Сидорчука в першому таймі, який запустив "радіокерований" м'яч, "гірники" відповіли розкішним "пострілом" Степаненка, який дозволив "Шахтарю" перевести матч в овертайм.

На 95-й хвилині головний арбітр Віктор Копієвський видалив Тараса.

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Тема
Динамо - Шахтар
Особа
Тарас Степаненко
Місце
Україна
Теги
ФК Шахтар ФК Динамо Київ
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