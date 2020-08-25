Степаненко назвав "величезні проблеми "Шахтаря"

Максим Іншаков Футбол 00:20, 26.08.2020

Півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко прокоментував поразку в Суперкубку України від "Динамо", відзначивши, що його команді терміново потрібно вирішувати проблеми в захисті.

Коли все добре, їх ніхто не помічає, але як тільки з'являється серйозний суперник – у "гірників" виникають такі проблеми: хтось недопрацьовує, хтось не добігає.

"У нас величезні проблеми в обороні. Це показав "Інтер" і сьогоднішній матч. Суперник пару раз дійшов до воріт – забив три голи. У сучасному футболі є команди, які добре тримають м'яч, але нічого не виграють. У нас футболісти заточені на атакуючий футбол. У сучасному футболі оборона грає вирішальну роль. Атака виграє матчі, а оборона – трофеї. Якщо нам не дають думати, виривають м'яч з ногами, то ми даємо дуже багато свободи. Потрібно розбиратися і працювати", – цитує Степаненка tribuna.com зі посиланням на телеканал "Футбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, володар Кубка України київське "Динамо" обіграло чемпіона країни донецький "Шахтар" і в дев'ятий раз в своїй історії виграло Суперкубок України.

XVII розіграш вперше в своїй історії пройшов у Києві на НСК "Олімпійському" і завершився з рахунком 1:3.

Пізніше було опубліковано відео голів цієї зустрічі.

Відзначимо, що "Шахтар" встановив антирекорд за кількістю програних поспіль матчів за Суперкубок.

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