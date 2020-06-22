Ставлення різко змінилося, – Ребров про роботу в "Динамо"

Колишній головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров зізнався, що до нього стали гірше ставитися на третій рік роботи в клубі.

На думку наставника "Ференцвароша", це було пов'язано з не надто вдалими результатами команди.

"Тренер повинен бути готовий до всього. Я радий, що зараз є успіх. Команда прогресує, мені тут подобається працювати. Але ми всі розуміємо, чим ми займаємося. До мене добре ставлення було і в "Динамо" в перші два роки. Професія тренера має на увазі таке ставлення: коли у тебе є успіх – всі раді. Я згадую свій третій сезон у "Динамо". Звичайно, ставлення різко змінилося", – заявив Ребров "Профутбол".

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЗМІ, Сергій Ребров може повернутися в київське "Динамо" у разі відставки Олексія Михайличенка.