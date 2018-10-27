''Ставити пенальті'': екс-гравець "Шахтаря" висловився про суддівство в УПЛ

Колишній футболіст донецького "Шахтаря" Олексій Бєлік порадив суддям української Прем'єр-ліги ставити більше пенальті. Аналізуючи матч 13-го туру чемпіонату України "Десна" - "Маріуполь", який завершився перемогою чернігівської комади 2:0, екс-гравець збірної України зазначив, що суддя мав право призначати як мінімум два 11-метрових у ворота обох команд.

"УЄФА або ФІФА - їм потрібно щось робити з цими руками. VAR чи не-VAR - повинні бути чіткі правила. Є рука - треба ставити пенальті. Коли рука ненавмисна, або в неприродному положенні - завжди буде в цьому подвійний сенс. Один суддя буде діяти так, інший - не так", - цитує Бєліка UA-Football.

Олексій Бєлік ФК Шахтар

На думку колишнього гравця "Шахтаря", більшу кількість пенальті в матчі допоможе популяризувати футбол в Україні.

"Упевнений, що в нашому чемпіонаті треба ставити такі пенальті. У нас і так ходить на стадіон по 500 чоловік. Коли рахунок буде 1:0, люди не будуть ходити, а так суддя поставив два пенальті, і закінчили 3:1. Хтось то подивився, що результативний футбол і пішов на наступний матч", - запропонував свій варіант вирішення проблеми з відвідуваністю Бєлік.

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