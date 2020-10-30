Став відомий результат нового тесту Кріштіану Роналду на коронавірус

Зірковий нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду вилікувався від коронавірусу.

Як повідомляє офіційний сайт туринського клубу, останній тест португальця виявився негативним. Тепер він може залишити домашню ізоляцію і приступити до тренувань через 19 днів після зараження.

Нагадаємо, що про коронавірус у Роналду стало відомо 13 жовтня. Тоді йому довелося поїхати з розташування національної збірної, яка готувалася до матчу зі Швецією в Лізі націй. Він пішов на хитрість, щоб пришвидшити своє повернення на поле, але другий тест також виявився позитивним.

Через хворобу Кріштіану пропустив матчі проти "Кротоне" "(1:1) та "Верони" (1:1) в італійській Серії А та поєдинки Ліги чемпіонів проти київського "Динамо" та "Барселони".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Роналду назвав ПЛР-тести л*йном, а його сестра висловилася про коронавірус як про найбільшу брехню в її житті.