Став відомий повний склад групи України на Євро-2020: спортивні підсумки 12 листопада
Збірна України дізналася останнього суперника по Євро-2020, а жіноча національна команда з баскетболу обіграла Фінляндію у відборі на чемпіонат континенту.
Крім того, стала відома реакція мадридського "Реала" на грубу помилку воротаря Андрія Луніна у грі з Польщею.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 12 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:
Визначився останній суперник України на Євро-2020
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