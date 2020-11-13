Став відомий повний склад групи України на Євро-2020: спортивні підсумки 12 листопада

Збірна України дізналася останнього суперника по Євро-2020, а жіноча національна команда з баскетболу обіграла Фінляндію у відборі на чемпіонат континенту.

Крім того, стала відома реакція мадридського "Реала" на грубу помилку воротаря Андрія Луніна у грі з Польщею.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 12 листопада. Наші читачі вважають найбільш цікавими такі матеріали:

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