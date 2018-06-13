ЧС-2018: з'явився прогноз Моуріньо для російських пропагандистів

Португальський наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуріньо , який на ЧС-2018 в Росії буде працювати в ролі експерта на пропагандистському каналі RT, дав свій прогноз щодо переможця мундіалю.

Протягом декількох тижнів до старту турніру на каналі виходили невеликі відео з Моурінью під загальною назвою "Особливий вибір: на кого ставить Моуріньо".

За день до старту з'явилася повна версія продукту.

Так, на думку фахівця, в чвертьфінальну стадію турніру проб'ються збірні Португалії, Франції, Бразилії, Англії, Іспанії, Аргентини, Німеччини та Бельгії.

У півфіналі Португалія, здолавши імовірно Францію, зіграє з Бразилією, яка пройде Англію. Аргентина, на думку Моура, виб'є іспанців і зіграє зі збірною Німеччини, яка покарає бельгійців.

У фіналі зіграють Португалія та Аргентина. У матчі за третє місце португалець віддав перевагу бразильцям, які повинні взяти реванш у збірної Німеччини за прикру поразку з рахунком 1:7 на домашньому для "пентакампеоне" турнірі в 2014 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL , разом з Моуріньо в промо-ролику до ЧС засвітився і український зрадник .