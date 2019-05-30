Названо найдорожчий футбольний клуб світу

Незважаючи на провальний сезон, мадридський "Реал" став найбільш дороговартісною футбольною командою світу.
Фахівці авторитетного ділового видання Forbes оцінили "королівський" клуб у 4,2 мільярда доларів. Свого одвічного суперника — "Барселону" мадридці випередили на одну позицію і 200 мільйонів доларів.
"Реал" Мадрид
"Реал" став беззаперечним лідером за цінністю бренду футбольного клубу, його комерційною привабливістю і за кількістю грошей, виручених за телеправа на трансляцію матчів.
У чемпіонаті Іспанії, який уже завершився, підопічні Зінедіна Зідана посіли лише 3-тє місце, а з Ліги чемпіонів вибули ще на стадії 1/8 фіналу від амстердамського "Аякса".
Топ-10 найдорожчих клубів:
Клуб/вартість, млрд
"Реал Мадрид — 4,239
"Барселона" — 4,021
"Манчестер Юнайтед" — 3,808
"Баварія" — 3,024
"Манчестер сіті" — 2,688
"Челсі" — 2,576
"Арсенал" — 2,268
"Ліверпуль" — 2,183
"Тоттенхем" — 1,624
"Ювентус" — 1,512
Як повідомляв OBOZREVATEL, нападаючий англійського "Ліверпуля" єгиптянин Мохаммед Салах вступив у переговори про укладення контракту з мадридським "Реалом".
Про це в ефірі телеканалу Canal+ заявив французький журналіст Філіп Карайон.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".