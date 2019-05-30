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/Новини футболу

Названо найдорожчий футбольний клуб світу

2.4тЧитати матеріал російською

Незважаючи на провальний сезон, мадридський "Реал" став найбільш дороговартісною футбольною командою світу.

Фахівці авторитетного ділового видання Forbes оцінили "королівський" клуб у 4,2 мільярда доларів. Свого одвічного суперника — "Барселону" мадридці випередили на одну позицію і 200 мільйонів доларів.

"Реал" Мадрид

"Реал" Мадрид

"Реал" став беззаперечним лідером за цінністю бренду футбольного клубу, його комерційною привабливістю і за кількістю грошей, виручених за телеправа на трансляцію матчів.

У чемпіонаті Іспанії, який уже завершився, підопічні Зінедіна Зідана посіли лише 3-тє місце, а з Ліги чемпіонів вибули ще на стадії 1/8 фіналу від амстердамського "Аякса".

Топ-10 найдорожчих клубів:

Клуб/вартість, млрд

"Реал Мадрид — 4,239

"Барселона" — 4,021

"Манчестер Юнайтед" — 3,808

"Баварія" — 3,024

"Манчестер сіті" — 2,688

"Челсі" — 2,576

"Арсенал" — 2,268

"Ліверпуль" — 2,183

"Тоттенхем" — 1,624

"Ювентус" — 1,512

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"Реал" ухвалив остаточне рішення щодо Луніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, нападаючий англійського "Ліверпуля" єгиптянин Мохаммед Салах вступив у переговори про укладення контракту з мадридським "Реалом".

Про це в ефірі телеканалу Canal+ заявив французький журналіст Філіп Карайон.

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Зінедін Зідан
Теги
Реал МадридФК Барселона
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Филатова Елена
Филатова Елена
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