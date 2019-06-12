Став відомий найбагатший спортсмен світу

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі зайняв перше місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу, потіснивши з нього торішнього лідера – американського боксера Флойда Мейвезера.

Як повідомляється на офіційному сайті видання Forbes, який складав рейтинг, річний дохід футболіста склав 127 мільйонів доларів з яких 35 мільйонів принесли йому рекламні контракти. Друге і третє місця також дісталися футболістам - Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (109 мільйонів) і бразильцеві Неймара з ПСЖ (105 мільйонів).

Цікаво, що лідером рейтингу Forbes до цього футболіст ставав лише одного разу. У 2017 році ця вершина підкорилася Роналду. А найчастіше потрапляв на перший рядок американський гольфіст Тайгер Вудс (12 разів).

Мессі і Роналду

До першої десятки увійшли також боксер Сауль Альварес (94 млн), тенісист Роджер Федерер (93,4 млн), гравці Національної футбольної ліги Рассел Вілсон (89,5 млн) і Аарон Роджерс (89,3 млн), а також баскетболісти НБА ЛеБрон Джеймс (89 млн), Стефен Каррі (79,8 млн) і Кевін Дюрант (65,4 млн).

Єдиною жінкою в рейтингу опинилася тенісистка Серена Вільямс (29,2 млн), яка посіла 63-тю сходинку.

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Серед спортсменів з пострадянського простору в списку опинився казахстанський боксер Геннадій Головкін, який посів 95-е місце. Він заробив 25,5 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футбольні команди "Шахтар" і "Динамо" потрапили в рейтинг 100 найбагатших клубів світу. Про це повідомляє РБК з посиланням на Football Finance.

Донецький клуб з футбольним фінансовим індексом 0,993 і загальною вартістю гравців 108 млн євро зайняв 22-е місце в рейтингу.

Київська команда розташувалася на 41-й сходинці. Футбольний фінансовий індекс "біло-синіх" становить 0,547, а загальна вартість гравців - 87 млн євро.

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