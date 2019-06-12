ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Став відомий найбагатший спортсмен світу

3.4тЧитати матеріал російською

Аргентинський нападаючий іспанської "Барселони" Ліонель Мессі зайняв перше місце в списку найбільш високооплачуваних спортсменів світу, потіснивши з нього торішнього лідера – американського боксера Флойда Мейвезера.

Як повідомляється на офіційному сайті видання Forbes, який складав рейтинг, річний дохід футболіста склав 127 мільйонів доларів з яких 35 мільйонів принесли йому рекламні контракти. Друге і третє місця також дісталися футболістам - Кріштіану Роналду з "Ювентуса" (109 мільйонів) і бразильцеві Неймара з ПСЖ (105 мільйонів).

Цікаво, що лідером рейтингу Forbes до цього футболіст ставав лише одного разу. У 2017 році ця вершина підкорилася Роналду. А найчастіше потрапляв на перший рядок американський гольфіст Тайгер Вудс (12 разів).

Мессі і Роналду

Мессі і Роналду

До першої десятки увійшли також боксер Сауль Альварес (94 млн), тенісист Роджер Федерер (93,4 млн), гравці Національної футбольної ліги Рассел Вілсон (89,5 млн) і Аарон Роджерс (89,3 млн), а також баскетболісти НБА ЛеБрон Джеймс (89 млн), Стефен Каррі (79,8 млн) і Кевін Дюрант (65,4 млн).

Єдиною жінкою в рейтингу опинилася тенісистка Серена Вільямс (29,2 млн), яка посіла 63-тю сходинку.

Новини
Де Хеа стане найбагатшим воротарем

Серед спортсменів з пострадянського простору в списку опинився казахстанський боксер Геннадій Головкін, який посів 95-е місце. Він заробив 25,5 мільйонів доларів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські футбольні команди "Шахтар" і "Динамо" потрапили в рейтинг 100 найбагатших клубів світу. Про це повідомляє РБК з посиланням на Football Finance.

Донецький клуб з футбольним фінансовим індексом 0,993 і загальною вартістю гравців 108 млн євро зайняв 22-е місце в рейтингу.

Київська команда розташувалася на 41-й сходинці. Футбольний фінансовий індекс "біло-синіх" становить 0,547, а загальна вартість гравців - 87 млн євро.

Про спорт і не тільки – в нашому Instagram!

Особи
Ліонель МессіКріштіану РоналдуНеймарРоджер ФедерерСауль АльваресЛеБрон ДжеймсСерена ВільямсГеннадій Головкін
Теги
ФК БарселонаФК ЮвентусПСЖФК Динамо КиївФК Шахтар
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
0
Смішно
2
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Елисеева Юлия
Елисеева Юлия
Спаcибо тeм, кто показал мне этoт cайт WWW.PLANOSPOTIFY.COM/ecg6hh Проcто пpoйдя опрoc пoлyчила пoчти пoлyгодoвую заpплaтy)) Пользуйтесь, пока ещe еcть вoзможноcть=)
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel