Став відомий календар збірної України на Євро-2020

За підсумками жеребкування Євро-2020 був сформований розклад групового турніру, де Україна зіграє з Нідерландами, Австрією та переможцем плейоф.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, в першому турі наша збірна вирушить до Амстердама на матч із головними фаворитами квартету C – голландцями. Поєдинок відбудеться 14 червня. Ігри другого і третього туру Україна проведе в Бухаресті. 18 червня суперником нашої команди стане переможець плейоф зі шляху D (Грузія, Білорусь, Північна Македонія або Косово) або Румунія. Завершальний тур групового турніру запланований на 22 червня, коли Україна зустрінеться з австрійцями.

Збірна України Вести

1-й тур, 14 червня: Нідерланди – Україна (22:00 за київським часом, Амстердам).

2-й тур, 18 червня: Україна – Переможець плейоф зі шляху D (16:00 за київським часом, Бухарест).

3-й тур, 22 червня: Україна – Австрія (19:00 за київським часом, Бухарест).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу, 30 листопада, відбулося жеребкування групового етапу Євро-2020.

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