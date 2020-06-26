Став відомий календар України в Лізі націй
Збірна України з футболу в четвер, 3 вересня, проведе дебютний матч Дивізіону А Ліги націй. У цей день наша команда проведе домашню зустріч зі швейцарцями.
Календар ігор опубліковано на офіційному сайті Європейського футбольного союзу (УЄФА). У групі 4 з "жовто-синіми", окрім Швейцарії, зіграють збірні Німеччини та Іспанії. Вашій увазі повний розклад команди Андрія Шевченка в турнірі:
Тур 1. 3 вересня, Україна – Швейцарія
Тур 2. 6 вересня, Іспанія – Україна
Тур 3. 10 жовтня. Україна – Німеччина
Тур 4. 13 жовтня, Україна – Іспанія
Тур 5. 14 листопада, Німеччина – Україна
Тур 6. 17 листопада. Швейцарія – Україна
Відзначимо, що всі матчі починатимуться о 21:45 за київським часом.
Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА опублікував розклад збірної України на Євро-2020.