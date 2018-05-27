Стартап по-російськи: в Ростові уболівальників хочуть поселити в "гаражах"

У Ростові-на-Дону обладнали "будиночки", більше схожі на гаражі, в яких хочуть розмістити вболівальників, що приїхали на Чемпіонат світу з футболу.

Фото різнокольорових споруд оприлюднено в акаунті "Єхидні твіти" в соціальній мережі Twitter.

"Це здається іноземним уболівальникам в Ростові-на-Дону за 15000 руб. (понад 6 тис. грн) на добу", - йдеться у підписі до фотографії.

Користувачі мережі висміяли ініціативу ростовчан.

"Скромна чарівність злиднів)))", "Кв.метр дорожче, ніж в Брукліні", "Вартість 5000, дохід 15000. Після Чемпіонату розбираєш і будуєш теплиці. Стартап по-російськи!", "А що! Екстрім коштує грошей", "Відчуй Рашку зсередини!", - іронізують коментатори.

Тільки не смійтеся.

ЦЕ здається іноземним уболівальникам в Ростові-на-Дону за 15000 руб. на добу. pic.twitter.com/LYLIDz5GRS - Єхидні твіти (@_U_R_I_c) 26 травня 2018 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі висміяли підготовку Росії в ЧС-2018, зокрема намальовані фасади з людьми.