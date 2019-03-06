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"Стане дивом": Шевченко "поховав" "Динамо" перед матчем із "Челсі"

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Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко оцінив шанси київського "Динамо" в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Челсі". Український фахівець не вірить в успіх "біло-синіх".

"Будемо відверті - успіх "Динамо" стане дивом. Але хіба ми мало бачили сенсацій у цьому сезоні? Взяти хоча б свіжий подвиг "Аякса" - до речі, суперника киян у раунді плей-офф цієї Ліги чемпіонів - на "Сантьяго Бернабеу". "Немає відваги - йди", - сказав якось великий Валерій Лобановський. Ось і для команди його учня Олександра Хацкевича, напевно, головне - не злякатися, не перегоріти", - цитує Шевченка офіційний сайт УЄФА.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

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"Після Києва": тренер "Челсі" поскаржився на матч із "Динамо"

Наставник національної команди зазначив, що для киян поєдинки проти лондонського клубу стануть гарним досвідом.

"За будь-яких розкладів ніхто динамівців не засудить. А значить - у цьому протистоянні вони можуть тільки щось придбати. "Динамо" - це команда, яка демонструє прогрес у грі. До того ж сезон в Україні тільки відновлюється, гравці набирають форму від матчу до матчу", - заявив Шевченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на передматчевій прес-конференції головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич розповів, ким замінить форварда Франа Соля. Іспанський нападник отримав травму плеча в матчі Прем'єр-ліги України проти чернігівської "Десни".

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Тема
Ліга Європи
Особа
футболіст Андрій Шевченко
Теги
ФК Динамо КиївФК Челсі
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