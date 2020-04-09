Льєжський "Стандард", який є 10-кратним чемпіоном Бельгії, почне наступний сезон в аматорській лізі через позбавлення професійної ліцензії.

Як повідомляє видання L'Echo, заборгованість команди перед вісьмома гравцями перевищила 1 мільйон євро. Ліцензійна комісія не отримала достатніх гарантій того, що "Стандард" зуміє продати стадіон, щоб покрити свої зобов'язання перед гравцями. У клубу є можливість подати апеляцію на це рішення до 14 квітня. Якщо вона буде відхилена, команда буде позбавлена професійного статусу.

Гравці "Стандарда" дякують вболівальникам

Варто відзначити, що "Остенде" і "Мускрон" з вищого бельгійського дивізіону також не зуміли пройти атестацію.

Нагадаємо, що керівництво бельгійської Ліги Жупіле прийняло рішення достроково завершити сезон через пандемію коронавірусу та визнати "Брюгге", за який виступає гравець збірної України Едуард Соболь, чемпіоном країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, один з найтитулованіших клубів Словенії "Жиліна" припинила існування через коронавірус.