Стан "Абхазія": у мережі показали нові фото "Донбас Арени"

Блогер Сергій Наумович опублікував у себе в Facebook нові світлини "Донбас Арени", на яких зображено околиці стадіону, зокрема занедбаний сквер.

"Як бачимо, тут настав стійкий стан "Абхазія". Справжній "русскій мір". Чуваки, у вас була одна з найкращих команд Європи, яка грала на найкращому в Східній Європі стадіоні, а вісім років тому тут був центр футбольного світу всієї планети! Але ви вибрали шлях Абхазії..." – підписав фотографії Наумович.

Фотографія скверу біля "Донбас Арени" Facebook Сергія Наумовича

Фотографія скверу біля "Донбас Арени" Facebook Сергія Наумовича

Фотографія скверу біля "Донбас Арени" Facebook Сергія Наумовича

Востаннє донецький "Шахтар" грав домашній матч на "Донбас Арені" 2 травня 2014 року в українській Прем'єр-лізі проти "Іллічівця" (зараз "Маріуполь").

Як повідомляв OBOZREVATEL, стадіон "гірників" увійшов у двадцятку найкращих у світі.

Раніше блогер Віконста, який проживає в окупованому Росією Донецьку, показав, який вигляд має знаменитий стадіон "Донбас Арена" та прилегла до нього місцевість після майже шести років війни.