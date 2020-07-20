Стан "Абхазія": у мережі показали нові фото "Донбас Арени"

Михайло Морозов Футбол 15:49, 20.07.2020 Оновлено: 16:11, 20.07.2020

Блогер Сергій Наумович опублікував у себе в Facebook нові світлини "Донбас Арени", на яких зображено околиці стадіону, зокрема занедбаний сквер.

"Як бачимо, тут настав стійкий стан "Абхазія". Справжній "русскій мір". Чуваки, у вас була одна з найкращих команд Європи, яка грала на найкращому в Східній Європі стадіоні, а вісім років тому тут був центр футбольного світу всієї планети! Але ви вибрали шлях Абхазії..." – підписав фотографії Наумович.

Фотографія скверу біля "Донбас Арени"
Facebook Сергія Наумовича
Фотографія скверу біля "Донбас Арени"
Facebook Сергія Наумовича
Фотографія скверу біля "Донбас Арени"
Facebook Сергія Наумовича

Востаннє донецький "Шахтар" грав домашній матч на "Донбас Арені" 2 травня 2014 року в українській Прем'єр-лізі проти "Іллічівця" (зараз "Маріуполь").

Як повідомляв OBOZREVATEL, стадіон "гірників" увійшов у двадцятку найкращих у світі.

Раніше блогер Віконста, який проживає в окупованому Росією Донецьку, показав, який вигляд має знаменитий стадіон "Донбас Арена" та прилегла до нього місцевість після майже шести років війни.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Операция "Кадыров": в России ничего и никогда не происходит просто так

Тищенко – про вибори мера Одеси: це моє улюблене місто №2

У Польщі затримали ексглаву "Укравтодору" Славоміра Новака: всі подробиці головного корупційного скандалу дня

Росію офіційно повідомили про позов Нідерландів у справі МН17

Путін ще катається на Т-34, Росія не має військової сили, – офіцер ВМС США