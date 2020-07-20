Стан "Абхазія": у мережі показали нові фото "Донбас Арени"
Блогер Сергій Наумович опублікував у себе в Facebook нові світлини "Донбас Арени", на яких зображено околиці стадіону, зокрема занедбаний сквер.
"Як бачимо, тут настав стійкий стан "Абхазія". Справжній "русскій мір". Чуваки, у вас була одна з найкращих команд Європи, яка грала на найкращому в Східній Європі стадіоні, а вісім років тому тут був центр футбольного світу всієї планети! Але ви вибрали шлях Абхазії..." – підписав фотографії Наумович.
Востаннє донецький "Шахтар" грав домашній матч на "Донбас Арені" 2 травня 2014 року в українській Прем'єр-лізі проти "Іллічівця" (зараз "Маріуполь").
Як повідомляв OBOZREVATEL, стадіон "гірників" увійшов у двадцятку найкращих у світі.
Раніше блогер Віконста, який проживає в окупованому Росією Донецьку, показав, який вигляд має знаменитий стадіон "Донбас Арена" та прилегла до нього місцевість після майже шести років війни.