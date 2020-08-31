Стало відомо, з ким зіграє "Динамо" в ЛЧ, якщо обіграє АЗ

Київське "Динамо" в разі перемоги над нідерландським АЗ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів на наступному етапі зіграє з сильнішим у парі "Гент" (Бельгія) – "Рапід" (Австрія).

Про це стало відомо після того, як Європейський футбольний союз (УЄФА) оголосив про те, що команди з України та Росії як і раніше будуть розводити при жеребкуваннях. На стадії плей-офф "Динамо" потрапить до числа сіяних разом з переможцем пари ПАОК (Греція) – "Бкенфіка" (Португалія). У числі несіяних опинятьться бельгійці або австрійці, а також же російський "Краснодар".

Таким чином, саме "Гент" або "Рапід" буде протистояти киянам, якщо вони обіграють АЗ. Додамо, що третій кваліфікаційний раунд буде складатися з одного матчу, а в раунді плей-офф відбудуться традиційні для команд зустрічі на виїзді і вдома.

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