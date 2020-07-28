Стало відомо, які слова Суркіса переконали Луческу залишитися в "Динамо"

Агент Мірчі Луческу Аркадій Запорожану розповів, які слова президента "Динамо" Ігоря Суркіса переконали румунського фахівця залишитися в команді.

"Суркіс сказав Луческу, що групка людей не може змінити вектор клубу. Ця відповідь вселила впевненість у Мірчу, він залишається в "Динамо"", – цитує слова Запорожану видання Динамоманія.

Нагадаємо, що Луческу був призначений тренером команди в четвер, 23 липня. У понеділок, 27 липня, румунські ЗМІ опублікували лист, в якому Мірча заявив, що йде з "Динамо" через вороже ставлення до нього з боку представників ультрас. Президент столичного клубу Ігор Суркіс спростував цю інформацію і сказав, що у команди є тренер.

Аркадій Запорожану розповів, що лист про відставку його клієнта з поста наставника "Динамо", яке потрапило в пресу, було взято з особистого листування Суркіса-молодшого і румунського фахівця.

Як повідомляв OBOZREVATEL, сам Луческу не підтвердив інформацію про те, що він залишається в клубі.