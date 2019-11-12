Стало відомо, яке покарання загрожує "Динамо" за скандальний матч з "Шахтарем"

На київське "Динамо" можуть бути накладені серйозні санкції за поведінку вболівальників в матчі 14-го туру УПЛ проти донецького "Шахтаря".

Як повідомляє телеканал "Футбол 1", столичному клубу загрожує максимальне покарання, передбачене в подібних ситуаціях – штраф в розмірі 250-500 тис. Грн. і матч без вболівальників.

Шахтар – Динамо shakhtar.com

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу (УАФ) почне розслідування расистського епізоду після отримання протоколу головного арбітра матчу Миколи Балакіна.

Нагадаємо, що в кінцівці матчу "Шахтар" – "Динамо" з трибун почали доноситися расистські вигуки на адресу капітана "гірників" Тайсона, що стали причиною масштабного скандалу в українському футболі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" виступило з офіційною заявою, закликавши провести ретельне розслідування цього неприємного інциденту.

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