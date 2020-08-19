Стало відомо, як в "Реалі" відреагували на поразку "Барселони" з рахунком 2:8

Півзахисник "Реала" Тоні Кроос заявив, що він і його партнери по команді пораділи розгромнiй поразцi "Барселони" від "Баварії".

За словами футболіста збірної Німеччини, футболісти обговорювали гру в груповому чаті в WhatsApp.

"Я вже не пам'ятаю деталей, але ви розумієте, що ніхто з нас не засмутився. Деякі з нас уїдливо відсвяткували цю подію", – наводить слова Крооса Today.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів "Барселона" поступилася "Баварії" з рахунком 2: 8 і вилетіла з турніру.

"Реал" припинив виступ у ЛЧ на стадії 1/8 фіналу, поступившись "Манчестер Сіті".