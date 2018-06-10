Стало відомо, як розвели простих росіян з ЧС-2018

Російські державні компанії купили квитки на чемпіонат світу на суму 204,4 млн руб. Тікети купувалися нема за приватні гроші, а через сайт держзакупівель, де було розміщено 13 тендерів на покупку квитків на матчі турніру.

Найбільшим покупцем пропусків на футбол є структури ВТБ, які витратили майже 150 млн рублів.

Банкіри придбали елітний пакет "Велика трійка 07". Всього в продаж надходило 20 подібних пакетів, кожен з яких дає право на відвідування 19 матчів чемпіонату світу, які пройдуть в Москві і Санкт-Петербурзі, включаючи матч-відкриття, обидва півфінали і фінал.

Покупець отримує в своє розпорядження власну ложу на стадіонах. У вартість квитка включено ресторанне обслуговування, бар, парковка на стадіоні, сувеніри та послуги персональних хостес.

Квитки також закупили "Сбербанк" (на 17,5 млн рублів), "Алабуга" (11,8 млн), "РТ Лабс" (6,6 млн), "Зарубежгеологія" (6 млн), ВГТРК (5,7 млн ), ГлавУПДК при МЗС (1,3 млн) і інші.

Такий розлучення простих росіян, гроші яких банкіри витратили на свої розваги, викликав бурю обурення у російських уболівальників.

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