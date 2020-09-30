Стало відомо, як "Динамо" і "Шахтар" будуть ділити НСК "Олімпійський"

"Динамо" має першочергове право на проведення домашніх матчів на київському НСК "Олімпійський", заявив в інтерв'ю tribuna.com гендиректор стадіону Валентин Груздєв.

Кияни зберігають пріоритет у виборі дати і часу домашніх зустрічей на центральній арені України.

"Динамо" буде проводити матчі Прем'єр-ліги України, Кубка України та єврокубків на території НСК. "Шахтар" зможе проводити тут матчі тільки, якщо вони не будуть збігатися у часі з іграми "Динамо".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 вересня донецький "Шахтар" підписав трирічну угоду зі столичним НСК "Олімпійський" і відкриє там офіс.

Раніше генеральний директор донецького "Шахтаря" Сергій Палкін назвав переїзд його команди на НСК "Олімпійський" виграшним для киян.