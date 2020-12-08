Стало відомо, як буде виглядати банкнота в честь Марадони. Фотофакт

Максим Іншаков Футбол 18:30, 8.12.2020

В Аргентин на честь легендарного футболіста Дієго Марадони з'явиться нова банкнота. Як повідомляє авторитетний журналіст Танкреді Палмер в своєму Twitter, відповідний проект вже зареєстрований в місцевому Сенаті.

За твердженням Палмерi зображення Дієго буде розміщено на купюрі в 10 000 песо. На думку авторів законопроекту, це цсповільнить інфляцію в країні. Національна валюта Аргентини знецінюється і випуск банкноти з Марадоною дозволити людям з усього світу активно скуповувати її, роблячи позитивний вплив на економіку.

Банкнота із зображенням Дієго Марадони

Як повідомляв 60-річний Марадона помер в середу, 25 листопада, від гострої серцевої недостатності, який спровокував набряк легкий.

Після смерті в Неаполі вирішили перейменувати стадіон "Наполі", давши йому ім'я покійного футболіста

Варто відзначити, що в мережі з'явилося останне голосове повідомлення Марадони, який той відправив за тиждень до смерті приятелю своєї колишньої коханої Вероніки Охеди.

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