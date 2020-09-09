Стало відомо, від чого залежить майбутнє "нового Шевченка" в "Динамо"

Скаут італійського клубу "Кальярі" Алекс Великих заявив, що трансфер нападника "Динамо" Владислава Супряги в "Болонью" багато в чому залежить від того, як закінчиться матч третього кваліфікаційного раунду ЛЧ проти АЗ.

"Динамо", думаю, піде на продаж гравця, якщо будуть пропозиції з повною оплатою трансферу і якщо буде закладено хороший відсоток від перепродажу. Що стосується суми трансферу, то цифра в 15 млн євро мені здається такою, що задовольнить українську сторону. Особливе значення в переговорах має факт кваліфікації або некваліфікаціі "Динамо" в груповий етап Ліги чемпіонів. Якщо кияни не пройдуть у груповий турнір ЛЧ, то шанси на покупку "Болоньєю" Супряги істотно виростуть", – цитує слова Великих видання Footboom.

Він також озвучив можливу вартість трансферу українського нападника, якого сенегальський агент Ібрагіма Сонко назвав "новим Шевченком".

"Якщо "Динамо" не пройде АЗ, то Супрягу, думаю, віддадуть. Італійська сторона хоче здійснити цей трансфер на таких умовах: оренда за 3 млн євро із зобов'язанням викупу за 7 млн євро + ймовірний бонус у розмірі 3 млн євро", – заявив скаут.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА назвав точний час і місце проведення матчу кваліфікації Ліги чемпіонів між "Динамо" та АЗ.