Стало відомо, скільки збірна України заробила у Лізі націй

Олександр Чеканов Футбол 20:05, 20.11.2020

Збірна України з футболу заробила понад два мільйони євро за участь у нинішньому розіграші Ліги націй.

Завдяки тому, що "жовто-сині" виступали в дивізіоні А, команда Андрія Шевченка гарантовано отримає 2,25 млн євро. Цікаво, що в сезоні 2018 у дивізіоні В українці заробили мільйон євро. При цьому за конкретні результати преміальні командам не передбачаються.

Нагадаємо, збірна України на даний момент займає третій місце в групі 4, однак вирішальний матч зі швейцарцями було скасовано через спалах коронавірусу в нашій команді. Тепер долю гри буде вирішувати контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Українці випереджають прямого конкурента в боротьбі за збереження прописки в еліті на три пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу розповіла, коли УЄФА розпочне розгляд справи щодо матчу зі Швейцарією.

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