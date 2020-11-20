Стало відомо, скільки збірна України заробила у Лізі націй

Збірна України з футболу заробила понад два мільйони євро за участь у нинішньому розіграші Ліги націй.

Завдяки тому, що "жовто-сині" виступали в дивізіоні А, команда Андрія Шевченка гарантовано отримає 2,25 млн євро. Цікаво, що в сезоні 2018 у дивізіоні В українці заробили мільйон євро. При цьому за конкретні результати преміальні командам не передбачаються.

Нагадаємо, збірна України на даний момент займає третій місце в групі 4, однак вирішальний матч зі швейцарцями було скасовано через спалах коронавірусу в нашій команді. Тепер долю гри буде вирішувати контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА.

Українці випереджають прямого конкурента в боротьбі за збереження прописки в еліті на три пункти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українська асоціація футболу розповіла, коли УЄФА розпочне розгляд справи щодо матчу зі Швейцарією.