Стало відомо, скільки зароблять збірні на ЧС-2018

Призовий фонд чемпіонату світу в Росії буде найбільшим в історії мундіалiв. Міжнародна федерація футболу представила повну розкладку по призовим, які отримають збірні на тій чи іншій стадії ЧС-2018.
Загальна сума виплат - 791 мільйон доларів.
Переможець - $ 38 млн.
Друге місце - $ 28 млн.
Третє місце - $ 24 млн.
Четверте місце - $ 22 млн.
5-е - 8-е місця - $ 16 млн (на всіх - $ 64 млн)
9-е - 16-е місця - $ 12 млн (на всіх - $ 96 млн)
17-е - 32-е місця - $ 8 млн (на всіх - $ 128 млн)
+ По $ 1,5 млн виплачено кожної федерації для підготовки команд (всього - $ 48 млн).
+ $ 209 млн буде виділено клубам, чиї гравці взяли участь у турнірі.
+ $ 134 млн - страховий фонд, з якого гроші будуть перераховані клубам, футболісти яких отримали травми в матчах збірних (не тільки фінальній стадії ЧС).
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з зірки збірної Бразилії зробили яєчню в Сочі.
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