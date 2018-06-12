Стало відомо, скільки зароблять збірні на ЧС-2018

Призовий фонд чемпіонату світу в Росії буде найбільшим в історії мундіалiв. Міжнародна федерація футболу представила повну розкладку по призовим, які отримають збірні на тій чи іншій стадії ЧС-2018.

Загальна сума виплат - 791 мільйон доларів.

Переможець - $ 38 млн.

Друге місце - $ 28 млн.

Третє місце - $ 24 млн.

Четверте місце - $ 22 млн.

5-е - 8-е місця - $ 16 млн (на всіх - $ 64 млн)

9-е - 16-е місця - $ 12 млн (на всіх - $ 96 млн)

17-е - 32-е місця - $ 8 млн (на всіх - $ 128 млн)

+ По $ 1,5 млн виплачено кожної федерації для підготовки команд (всього - $ 48 млн).

+ $ 209 млн буде виділено клубам, чиї гравці взяли участь у турнірі.

+ $ 134 млн - страховий фонд, з якого гроші будуть перераховані клубам, футболісти яких отримали травми в матчах збірних (не тільки фінальній стадії ЧС).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що з зірки збірної Бразилії зробили яєчню в Сочі.