Головна Новини
17 грудня • оновлено в 20:28
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів

Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів
Команда не змогла пробитися в 1/8 фіналу
1.7т Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" за виступи в груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/2020 отримає від УЄФА 44,2 млн євро.

У цю суму виходить:

  • 15,25 млн євро – гарантована сума за участь в груповому етапі

  • 5,7 млн євро – за результати на груповій стадії (2,7 млн євро за перемогу, по 900 тисяч за три нічиї і по 150 тисяч за дві поразки).

  • 23,3 млн євро – за місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Якби "Шахтар" не програв "Аталанті" і вийшов в плей-офф, то казна клубу поповнилася б мінімум на 9,5 млн євро.

Новини
"Буде приємніше": Коноплянку не засмутив виліт "Шахтаря" з Ліги чемпіонів

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, поступившись першими позиціями англійському "Манчестер Сіті" і італійсьiй "Аталантi".

На жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи, яка проходила в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, "гірникам" випала португальська "Бенфіка".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Ліга чемпіонів
Тег
ФК Шахтар
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги