Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" за виступи в груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/2020 отримає від УЄФА 44,2 млн євро.

У цю суму виходить:

Якби "Шахтар" не програв "Аталанті" і вийшов в плей-офф, то казна клубу поповнилася б мінімум на 9,5 млн євро.

Although no club from outside the Big Five leagues reached the last 16, some of them still generated good money from their Champions league adventures. Excluding TV pool, the largest earners were Benfica € 51m, Ajax € 46m, Shakhtar Donetsk € 44m and Zenit St Petersburg € 41m. pic.twitter.com/veQrWz1iiQ