Стало відомо, скільки "Шахтар" заробив у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" за виступи в груповому етапі Ліги чемпіонів 2019/2020 отримає від УЄФА 44,2 млн євро.

У цю суму виходить:

15,25 млн євро – гарантована сума за участь в груповому етапі

5,7 млн євро – за результати на груповій стадії (2,7 млн євро за перемогу, по 900 тисяч за три нічиї і по 150 тисяч за дві поразки).

23,3 млн євро – за місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Якби "Шахтар" не програв "Аталанті" і вийшов в плей-офф, то казна клубу поповнилася б мінімум на 9,5 млн євро.

Although no club from outside the Big Five leagues reached the last 16, some of them still generated good money from their Champions league adventures. Excluding TV pool, the largest earners were Benfica € 51m, Ajax € 46m, Shakhtar Donetsk € 44m and Zenit St Petersburg € 41m. pic.twitter.com/veQrWz1iiQ - Swiss Ramble (@SwissRamble) December 16, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" посів третє місце в групі Ліги чемпіонів, поступившись першими позиціями англійському "Манчестер Сіті" і італійсьiй "Аталантi".

На жеребкуванні 1/16 фіналу Ліги Європи, яка проходила в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні, "гірникам" випала португальська "Бенфіка".

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!