Стало відомо, скільки "Динамо" заробило за вихід у групу Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" розгромило "Гент" у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації ЛЧ з рахунком 3:0 і вийшло у груповий етап турніру, після чого бюджет команди гарантовано поповниться на 15,25 млн євро.

Крім того, український клуб отримає ще 16,62 млн євро завдяки 18-му місцю серед 32 учасників Ліги чемпіонів 2020/21 в клубному рейтингу УЄФА за останні 10 років. Раніше "Динамо" заробило ще 280 тисяч євро за перемогу над АЗ у третьому раунді кваліфікації. Відповідно, скарбниця столичного клубу поповниться на суму, яка приблизно дорівнює 32 млн євро.

На груповому етапі кожна перемога принесе киянам 2,7 млн євро, а нічия – 900 тисяч євро. У разі виходу в плей-оф команда заробить 9,5 млн євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, коли і де відбудеться жеребкування Ліги чемпіонів, у межах якої "Динамо" і "Шахтар" дізнаються своїх суперників по групі.