Стало відомо, скільки "Динамо" заплатить за ключового футболіста збірної України

Основний правий захисник збірної України Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем київскього "Динамо".

За даними сайту фанатів луганської "Зорі", кольори якої 27-річний футболіст захищав в минулому сезоні, клуби вже погодили практично всі умови трансферу. Фінансова пропозиція "біло-синіх" склала 1,25 мільйонів євро, що влаштувало керівництво луганського клубу.

При цьому наголошується, що оціночна вартість Караваєва за версією популярного порталу Transfemarkt становить 2,5 млн.

Олександр Караваєв (зліва) Федерація футболу Люксембургу

Крім того, стало відомо, що Караваєв не увійшов до списку гравців "Зорі", які вирушили на передсезонний збір команди в Словенії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" не став перешкоджати переходу Олександра Караваєва в київське "Динамо". "Гірники" мали першочергове право викупу гравця, проте відмовилися від цієї опції.

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