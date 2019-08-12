Стало відомо, скільки "Динамо" заплатило за ключового футболіста збірної України

Генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розкрив невідомі раніше деталі трансферу півзахисника Олександра Караваєва в "Динамо".

За словами функціонера луганського клубу, Караваєв був проданий за 1,5 млн доларів. Також в угоду був включений динамівець Богдан Михайличенко, з яким "Зоря" підписала повноцінний контракт, а сам гравець був оцінений в 1 млн доларів. Про це повідомив Рафаїлов в ефірі програми "Великий футбол".

Олександр Караваєв fcdynamo.kiev.ua

Нагадаємо, Караваєв є вихованцем "Шахтаря", проте більшу частину кар'єри провів у "Зорі". Є гравцем національної збірної України.

Влітку 2019 року Олександр перейшов у "Динамо", але результативними діями не відрізнявся. Навпаки, саме він "привіз" пенальті в свої ворота в першому матчі з "Брюгге".

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ назвали фаворита в матчі "Динамо" - "Брюгге", в якому вирішиться доля киян в нинішньому розіграші Ліги чемпіонів .

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