Стало відомо, скільки "Динамо" вже заробило у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" завдяки перемозі над нідерландським АЗ і виходу до плей-оф відбору Ліги чемпіонів вже заробило п'ять мільйонів євро.

Це випливає з системи розподілу призових, яку затвердив Європейський футбольний союз (УЄФА). Виходячи з неї кожен учасник заключного раунду кваліфікації турніру отримує по 5 млн євро.

У плей-оф кияни зіграють з бельгійським "Гентом" і в разі перемоги в протистоянні і виходу до групового етапу Ліги чемпіонів поповнять скарбницю ще на кілька десятків мільйонів. "Динамо" гарантовано отримає €15,25 млн за участь в основній сітці турніру та €16,62 млн за місце у рейтингу УЄФА.

Крім того, за перемогу в ЛЧ команда заробить €2,7 млн, а за нічию – €900 тис.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу напередодні матчів з "Гентом" у Лізі чемпіонів ввів ряд нововведень в команді.