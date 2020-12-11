Стало відомо, скільки "Динамо" та "Шахтар" заробили у Лізі чемпіонів

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" заробили на двох майже 80 мільйонів євро за виступ у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Обидві команди отримали по €15,25 млн преміальних виплат за сам факт потрапляння до основної сітки турніру.

Крім того, донецький "Шахтар" заробив 21 млн євро завдяки клубному рейтингу, а також 7,2 млн за перемоги над мадридським "Реалом" і нічиї з міланським "Інтером". Загальна сума преміальних для "гірників" в ЛЧ склала 43,5 мільйона євро.

У свою чергу київське "Динамо" отримало 16,6 млн за коефіцієнт клубу за підсумками 10 сезонів виступів у єврокубках. Ще 3,6 млн "біло-сині" здобули за перемогу та нічию в матчах з "Ференцварошем", що дозволило віцечемпіонам країни заробити у підсумку €35,5 млн.

Нагадаємо, обидва українські клуби пробилися до 1/16 фіналу Ліги Європи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" потрапив до посіву під час жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи, "Динамо" ж опинилося серед несіяних,