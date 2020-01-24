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24 січня • оновлено в 12:41
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Стало відомо, скільки англійський топклуб готовий заплатити за футболіста збірної України

1.3т
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Лондонський "Арсенал" не готовий заплатити всю запрошену донецьким "Шахтарем" суму в 30 млн фунтів за українського захисника Миколу Матвієнка в зимове трансферне вікно.

Як повідомляє агентство Zbirna, "каноніри" хочуть орендувати гравця "гірників" до кінця сезону за 4,5 млн фунтів із зобов'язанням подальшого викупу за 22 мільйони.

Микола Матвієнко проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Микола Матвієнко проти "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

UA-Football

Варто зазначити, що найдорожчим трансфером українського футболіста в історії є перехід чинного наставника національної збірної Андрія Шевченка з "Мілана" в "Челсі" в сезоні 2006/07 за 43,88 мільйона євро.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, головним ініціатором переходу Миколи Матвієнка в "Арсенал" є новий наставник команди Мікель Артета, який хотів підписати українця ще під час роботи помічником у "Манчестер Сіті".

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Тема
Трансфери
Особа
Микола Матвiенко
Теги
ФК Арсенал Лондон ФК Шахтар
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