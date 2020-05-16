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16 травня • оновлено в 17:18
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Стало відомо, що сказали Мілевському в збірній України після пенальті зі Швейцарією

5.8т
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Колишній футболіст збірної України Андрій Воронін згадав історичний пенальті Артема Мілевського в ворота команди Швейцарії на чемпіонаті світу з футболу 2006 року.

"Потрібно мати залізні яйця, або взагалі їх не мати. Я не пам'ятаю, як я тебе тоді назвав, малюк, або щось таке. Я тобі тоді сказав:" Якби ти не дай Бог не забив, і команда не виграла, тебе б розірвали ". Але ти забив і це стало історією", – заявив Воронін в ефірі Youtube-каналу "Миля".

Нагадаємо, що зустріч Україна - Швейцарія в 1/8 фіналу ЧС-2006 завершилася з рахунком 3: 0 по пенальті. В основний час була зафіксована нічия 0: 0. Cвой одинадцятиметровий удар Мілевського забив піжонської панянкою (легко перекинувши голкіпера).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі четвертого туру білоруської першості проти "Іслочі" Мілевський приніс своїй команді домашню перемогу. У 8-му турі у Артема вкрали гол.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Артем Мілевський Андрій Воронін
Тег
Збірна України з футболу
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