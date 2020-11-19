Стало відомо, що насправді сталося зі збірною України в Швейцарії

Менеджер збірної України Олексій Таргонський розповів подробиці скасування матчу Ліги націй зі Швейцарією.

За словами Таргонського, в цьому зборі він брав участь не тільки як очевидець, а також як безпосередній організатор, тому чітко розумів усе, що там відбувалося.

"Проблеми почалися після того, як ми отримали результати тестування. Після цього швейцарці, а саме медичний комітет цього регіону, стали поводитися дещо дивно. Нам висунули вимогу в передігровий, дуже важливий день з’явитися о 17.00 на стадіон і там іще раз пройти тести перед тренуванням. Водночас роздягальню нам не надавали. Це було дивно, адже команда має комфортно почуватися перед тренуванням, за потреби скористатися туалетом, попити чаю, зробити масаж. Зі свого боку ми запропонували зробити тести в готелі о 16.00, тоді ми би все встигали й тренування не було зірвано", – цитує Таргонського пресслужба УАФ.

Організатори нібито пішли на поступки, надіславши представників лабораторії робити тести в готель, але призначили час на 17:00.

"Ми зробили тести, але, оскільки тренування було призначено на 18.00, усе пішло шкереберть. Приїхали на стадіон, там були зачинені роздягальні, безпосередньо перед полем гравці взули бутси. Не було можливості скористатися туалетом, попити чаю. Було дивно й неприємно від такого дискримінаційного ставлення. Якоюсь мірою тренування було зірвано", – зазначив менеджер.

Таргонський і інші члени команди дізналися, що гру було скасовано з незрозумілих причин з офіційного листа і безпосередньо від лікаря, глави медичної служби кантону Люцерн.

"У кімнаті переговорів перебувало все наше керівництво та цей лікар. Він одразу дав зрозуміти, що розглядає цю гру виключно з медичної точки зору, тому новини можуть бути негативними для нас. Лікар зауважив, що керується виключно нормативними актами кантону Люцерн, згідно з якими, якщо в команді є інфекція, проводити гру не можна", – повідомив Таргонський.

У збірнiй України запропонували лікарю Люцерна ще раз протестувати команду: здати тести 17-го, дочекатися їх результатів і 18-го зіграти матч тими гравцями, які були в Швейцарії у складі збірної України.

"Але лікар не погодився на цю пропозицію і водночас додав, що він не проти, щоб Швейцарія обіграла нас на футбольному полі, оскільки він є фанатом футболу і своєї збірної", – підсумував Таргонський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний лікар кантону Люцерн відправив нашу команду на карантин і скасував вирішальну зустріч у Лізі націй. Пізніше він пояснив своє рішення, а глава Швейцарського футбольного союзу заявив, що цей матч неможливо зіграти 2021 року і назвав два варіанти виходу з цієї ситуації.